Качество тюменских автотрасс высокого оценили жители региона

Тюмень стала лидерам рейтинга качества дорог среди городов России с населением свыше 500 тысяч человек. Список составлен Superjob на основе опроса жителей населенных пунктов.

32 процента тюменцев оценили качество дорог как отличное, 54 процента – как хорошее, 14 процентов – удовлетворительное. Никто из респондентов не дал низкую оценку. При этом Тюмень – это единственный город в России, чей средний балл в опросе превысил 4. На втором месте по качеству дорог оказалась Казань со средним баллом 3,73.

«Высокое качество дорог в Тюменской области связано с тем, что с 2018 года регион успешно реализует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ежегодно ремонтируя около 200 километров дорог. Не стал исключением и 2020 год. Всего по итогам года в Тюменской области в рамках нацпроекта провели работы на 209 объектах общей протяженностью 189,88 км, в Тюмени было отремонтировано 24,77 км дорожного покрытия. Плановый объем финансирования работ по нацпроекту в 2020 году составил более 3,4 млрд руб., из них объем средств из федерального бюджета составил 2,2 млрд руб. (64,63%)», – прокомментировали новость в пресс-службе Главного управления строительства региона.

Стоит отметить, что Тюмень не в первый раз возглавляет дорожные рейтинги. В 2018 году тюменцы оценили качество дорог на 4,25 балла из 5. В 2019 году тюменские дороги оценила также на высокие баллы выездная комиссия ОНФ.