По нацпроекту отремонтировали 190 километров тюменских дорог

В Тюменской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели в порядок 209 объектов. Работы выполнена на автомагистралях общей протяженностью 189,88 км, из которых 27,88 км региональных дорог вне Тюменской агломерации.

«В Исетском районе отремонтированы участки дорог «Исетское – Упорово» и «Шадринск-Ялуторовск», в Нижнетавдинском районе ремонт в этом году проходил на участках дорог «Тюмень – Нижняя Тавда», а также на региональной дороге «Тюнево – Красный Яр». Приемка работ по нацпроекту завершена», – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства региона.

Отмечается также, что все работы выполнены в полном объеме и завершены в срок, согласно государственным контрактам.