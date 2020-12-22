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​В Тюменской области примут план действий по обновлению и развитию тюменской «цифры»

«Цифра» дойдет до тюменских сельских домохозяйств

​В Тюменской области примут план действий по обновлению и развитию тюменской «цифры»
Фото: admtyumen.ru

К 1 марта 2021 года заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев и директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич должны будут подготовить и внести необходимые предложения по реализации плана действий по обновлению и развитию тюменской «цифры». Широкополосным доступом в интернет должны быть обеспечены все – вплоть до сельских домохозяйств.

Такое поручение дал губернатор Александр Моор во время оглашения традиционного ежегодного послания Тюменской областной думе «О положении дел в области и перспективах ее развития.

Стоит отметить, что в регионе ранее подписаны дополнительные соглашения о реализации региональных проектов «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Так, в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» предусмотрена реализация мероприятий по формированию информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей, в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования. Кроме того, в 2021 году будут завершены мероприятия по подключению социально значимых объектов к сети Интернет, начатые в рамках проекта в 2019 году.


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22 декабря в 20:33, просмотров: 164, комментариев: 0
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