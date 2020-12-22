Тюменские бизнесмены могут рассчитывать на снижение административного давления – губернатор региона Александр Моор назвал поддержку предпринимательской энергии одной из важнейших задач. Он обратил внимание на необходимость интеграции существующих и выстраивания новых производственных и сбытовых цепочек, особенно на селе, где такие цепочки должны дотянуться до личных подворий.

Об этом глава региона сказал во время оглашения традиционного ежегодного послания Тюменской областной думе «О положении дел в области и перспективах ее развития».

Кроме того, губернатор предложил пересмотреть региональную финансовую стратегию и обозначил новые подходы к наполнению областного бюджета: «Бюджет области уже принят. И, как вы знаете, это непривычно жесткий, трудный бюджет. И все равно – ориентированный на человека, подчиненный императиву справедливости. Финансовый дефицит можно корректировать разными способами. Полагаться надо прежде всего на себя. Использовать самые передовые, но проверенные на деле инструменты финансовой политики. Все лучшее, все самое эффективное должно быть перенесено на тюменскую землю».

Он отметил, что следует еще раз оценить перспективы расширения практик государственно-частного партнерства, в том числе – заключения концессионных соглашений, которые необходимо использовать не только в ЖКХ, но и в других отраслях.