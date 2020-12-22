В 2021 году в Тобольске достроят аэропорт

В 2021 году в Тюменской области планируется завершить ряд масштабных проектов: аэропорт и комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Тобольске, научно-технический центр «НОВАТЭК» в Тюмени, бройлерный комплекс в Голышмановском городском округе и Юргинском районе, модернизация Боровской, Пышминской и Каскаринской птицефабрик в Тюменской районе.

Такие задачи поставил губернатор Александр Моор во время оглашения традиционного ежегодного послания Тюменской областной думе «О положении дел в области и перспективах ее развития».

Ввод этих объектов только по предварительным подсчетам принесет региону около трех тысяч рабочих мест.

Кроме того, Тобольская особая экономическая зона должна стать главным обеспечительным инструментом для Западно-Сибирского нефтегазохимического кластера.

«Но не только Тобольском будет прирастать Тюменская область. И не только им должны заниматься областной Центр кластерного развития и Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр. Сделаны первые шаги к формированию регионального нефтепромышленного кластера. А также газопромышленного – под эгидой компании «Новатэк». Тем самым мы укрепим наш потенциал крупного центра несырьевого роста российской экономики», – отметил Александр Моор.