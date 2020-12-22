Александр Моор обозначил три системных требования, по которым будет организована работа региональных властей

Органы власти Тюменской области в своей работе будут руководствоваться принципами адресности и нуждаемости при реализации социальной политики, создания условий конкурентоспособности, а также принципам сокращения государственного влияния в сфере хозяйственной и социальной активности в регионе.

Три системных требования, по которым будет организована работа региональных органов власти, обозначил губернатор Александр Моор во время традиционного ежегодного послания Тюменской областной думе «О положении дел в области и перспективах ее развития».

«Мы больше не можем позволить себе «заливать деньгами» какие бы то ни было проблемы. Что греха таить – раньше такое у нас случалось. Мы уже давно говорим о необходимости внедрения во всю нашу социальную политику принципов адресности и нуждаемости. Но сделано в этом отношении намного меньше, чем декларировалось. Теперь других вариантов попросту не осталось: или так, или никак», – объяснил глава региона первое требование. Он подчеркнул, что необходимо дойти до каждого человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, быстро предложить ему понятную и подходящую программу действий.

Что касается понятия конкурентоспособности, Александр Моор призвал вернуть его в центр региональной повестки. Третье требование губернатора – масштабная дерегуляция хозяйственной и социальной активности в регионе: «У нас накоплена масса введенных в разное время ограничений и требований, воспроизводящихся по инерции. Уже не несущих в себе пользы, а зачастую и приносящих вред. От них надо избавляться». План дерегуляции должен быть представлен на заседании областного правительства в первом квартале 2021 года.