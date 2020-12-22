Александр Моор: «Мы должны построить новую региональную реальность»

Обеспечить в условиях пандемии максимальное сбережение человеческой жизни и здоровья, сохранять рабочие места и доходы населения, формировать условия для дальнейшего динамичного развития экономики региона и использовать перспективы доя ее роста. Такие стратегические ориентиры развития региона обозначил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая 22 декабря с традиционным ежегодным посланием Тюменской областной думе «О положении дел в области и перспективах ее развития».

«Все это мы просто обязаны сделать, тут нет пространства для дискуссий. Такими и будут наши первые шаги к достижению национальных целей развития России до 2030 года, по-новому сформулированных в июльском указе президента Российской Федерации Владимира Путина. Обратите внимание: все эти цели теперь имеют прямое человеческое измерение. Все они непосредственно связаны с качеством и комфортом человеческой жизни. Мы должны построить новую региональную реальность. И мы должны построить ее не для отчетности, а для живых людей», – подчеркнул он.

Губернатор также сообщил, что региональный индекс промышленного производства увеличился почти на четверть на фоне падения в целом по стране. Более чем в полтора раза выросли обрабатывающие производства. По этим показателям Тюменская область занимает второе место среди российских регионов. В региона завершен ряд инвестиционных проектов.

«Огромное значение имеет то, что нам в этом драматическом году удалось удержать уровень заработной платы. Причем не только в номинальном, но и в реальном выражении – 104 и 101 процент соответственно», – отметил Александр Моор.