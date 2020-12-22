Губернатор тюменской области покоряет TikTok

Губернатор Тюменской области Александр Моор в очередной раз стал героем ролика на на tyumen_tiktok. Глава региона создал новогоднее настроение, встряхнув волшебный шар. Видео «Губернатор знает, как создать настроение» собрало уже более 53 тысяч просмотров.

«Для правительства области очень важна коммуникация с молодежью. Мы всегда идем туда, где молодежь находится. Хакатон «Графон контест» — это совместный проект Медиаполиса, российского офиса «ТикТока» и нашего департамента. Наша задача — заполнить такую мегапопулярную платформу среди молодежи, как «ТикТок», позитивным контентом. Мы сотрудничаем с разными публиками и тиктокерами, — приводит слова директора регионального департамента по общественным связям, коммуникации и молодежной политике Павла Белявского 72.ru.

Отмечается также, что Александр Моор дебютировал в этой социальной сети ранее, снявшись в ролике, где под музыку приветствовал сотрудников МЧС.