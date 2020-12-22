Губернатор Тюменской области подводит итоги года и намечает перспективы развития региона

Сегодня, 22 декабря, губернатор Тюменской области Александр Моор выступает перед областной думой с ежегодным посланием «О положении дел в области и перспективах ее развития». Трансляцию ведут телекомпания «Тюменское время», официальные аккаунты региона и губернатора в социальных сетях.

Глава области подведет итоги 2020 года, а также проанализирует перспективы социально-экономического развития на следующие 12 месяцев, сообщает региональный оперативный штаб. Ожидается, что особое внимание будет уделено новым вызовам, на которые предстоит ответить региональным и муниципальным органам власти, гражданскому обществу и бизнесу.

Трансляция начнется в 10.00.