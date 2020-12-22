Участница шоу «Дом-2» опровергла информацию о закрытии проекта

«Дом-2» вечен: проект не закроют 31 декабря, как ранее было объявлено. Об этом в инстаграме сообщила участница шоу Майя Донцова. «Пока все паблики пестрят сообщениями о том, что «Дом-2» закрывается, ничо не знаю: все сидят на кухне, по-прежнему едят халявную колбасу», — обратилась звезда к поклонникам, продемонстрировав процесс поедания колбасы. Один из коллег Донцовой замечает, что он ест халявные мидии.

Позже Донцова приоткрыла завесу тайны: по ее словам, «Дом-2» действительно перестанет выходить на ТНТ. Но обязательно выйдет в другом месте. Где — не сказала: скоро сами все узнаете, отметила она.

Напомним, что о закрытии самого долгого реалити-шоу в истории российского ТВ стало известно 18 декабря: о завершении телестройки поведал телеканал ТНТ, на котором она и идет в течение 16 лет. «В этом году на канале ТНТ выйдет последний выпуск телепроекта ДОМ-2. Самое продолжительное реалити-шоу о том, как построить любовь, завершается. Пишем этот текст и сами не верим…Уходит целая эпоха, исторический проект российского телевидения», – говорится в сообщении канала.