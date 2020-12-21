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​Тюменцам доступен первый в регионе проект с АR-контентом «Искусство ДО-мыслить»

В тюменском музее им. И.Я. Словцова работает гид с дополненной реальностью

​Тюменцам доступен первый в регионе проект с АR-контентом «Искусство ДО-мыслить»
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области продолжают реализовывать проект «Цифровая культура» национального проекта «Культура». В рамках этой работы в музейном комплексе им. И.Я. Словцова презентовали мультимедиа-гид в формате дополненной реальности.

«Гостям музея доступен первый в регионе проект с АR-контентом «Искусство ДО-мыслить», реализованный по картинам экспозиционно-выставочного проекта «Шедевры художественной коллекции». При помощи мобильного устройства посетитель сможет дополнить свою экскурсию информацией, которую не расскажет экскурсовод. Все, что нужно для старта виртуальной экскурсии – это навести камеру мобильного телефона на расположенный возле картины QR-код», – рассказали в пресс-службе департамента культуры региона.

Ранее в Тюменской области запущены два VR-тура: «Дальняя Государева вотчина», посвященный истории освоения Сибири, и «Ссылка императорской семьи Николая II в городе Тобольске», позволяющих погрузиться в 1917 год и увидеть ожившую историю последнего года жизни императорской семьи.


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21 декабря в 15:16, просмотров: 200, комментариев: 0
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