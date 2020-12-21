В тюменской областной инфекционной клинической больнице появилось новое оборудование

В моноинфекционный госпиталь на базе областной инфекционной клинической больницы поступил новый передвижной цифровой рентгенографический аппарат с высоким разрешением поступил. Он позволяет проводить все виды рентгенографических исследований за пределами рентген-кабинета при любом положении пациента.

«Портативные аппараты дают возможность оценить состояние внутренних физиологических структур, не подвергая больного дополнительной нагрузке, связанной с перемещением в пределах лечебного учреждения. Это позволяет обследовать даже нетранспортабельных пациентов в условиях реанимации», — рассказала старший рентген-лаборант ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница» Татьяна Санникова.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области отметили, что это уже второй такой аппарат в больнице. Первый был поставлен в госпиталь в апреле. С помощью мобильного оборудования диагностические исследования были выполнены 656 пациентам с тяжёлым течением коронавирусной инфекции.

Фото: Александра Малыгина