Жители Ялуторовска смогут посещать филармонические концерты виртуально

В Городской центральной библиотеке Ялуторовска в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» начала работу новая виртуальная площадка для трансляции филармонических концертов. Открытие прошло в онлайн и офлайн форматах. Удаленно в событии приняли участие студенты Ялуторовского агротехнологического колледжа, а также ученики школ.

«Сегодня у нас впервые при открытии виртуального концертного зала есть прямая трансляция на 200 человек. Мы расширяем границы и делаем доступной культурную среду для самых отдаленных уголков нашей страны. Это и есть одна из главных задач национального проекта «Культура»», – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В пресс-службе департамента культуры отметили, что особенностью новой платформы стала интеграция образовательных занятий в трансляции концертов: «Это позволит гостям сначала прослушать информацию о композиторах, музыкальных жанрах, инструментах, истории искусств, а затем применить полученные знания на практике во время трансляции концерта. Дополнительно к данному просветительскому проекту будут подключаться музеи региона, чтобы у жителей Ялуторовска была возможность увидеть ценные произведения искусств, хранящиеся в фондах».

В этом году в рамках реализации нацпроекта «Культура» в Тюменской области открыт также виртуальный концертный зал в детской школе искусств им. Л.И. Шарохи в Голышманово. С начала реализации нацпроекта начали работу пять концертных залов.