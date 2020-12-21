В 2021 году в Ишиме и Московском будут готовы два центра культуры

В 2021 году будут готовы центра культуры в поселке Московском (Тюменский район) и Ишиме. Они возводятся в рамках национального проекта и уже готовы наполовину: коробки зданий готовы, идут отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей.

«Здание ишимского дома культуры составит около 5 000 квадратных метров. Зрительный зал ДК рассчитан на 500 мест, предусмотрены танцзал, художественные и вокально-хоровые студии, другие помещения для творческих занятий. Кроме того, буфет на 50 мест, технические и административные помещения, склад декораций, мебели и реквизита. В здании создадут условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подрядчики благоустроят территорию: у здания разобьют центральную площадь, организуют автомобильный проезд, тротуары, открытую автостоянку. Установят и малые архитектурные формы: сценический комплекс, модульный экран, скамьи и урны», – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Жители Ишима сами решили, что в городе необходим дом культуры, проголосовав за него в ходе рейтингового голосования 18 марта 2018 года по выбору объектов строительства и благоустройства.

Дом культуры в Московском станет центром проведения культурно-массовых мероприятий и занятий творческой деятельностью.

«Кроме строящихся центров культурного развития, в Тюменской области в рамках нацпроекта «Культура» активно ведется работа по проектированию новых объектов. В настоящее время на экспертизе находятся проекты центра культуры и досуга со зрительным залом на 150 мест в селе Петелино Ялуторовского муниципального района, Центр культурного развития со зрительным залом на 300 мест в селе Большое Сорокино Сорокинского района Тюменской области. Выполняется корректировка проектной документации по строительству Центр культуры и досуга со зрительным залом на 100 мест в селе Гусево Тюменского района», – добавили в Главном управлении.