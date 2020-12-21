Губернатор Тюменской области собирает вопросы к «прямой линии»

В следующий понедельник, 28 декабря, в 18.30 губернатор Тюменской области Александр Моор проведет «прямую линию», во время которой ответит на волнующие жителей региона вопросы. Об этом он сообщил на личных страницах в социальных сетях.

«Дорогие друзья! Подходит к концу 2020-й год, и уже по традиции я планирую провести прямой эфир и ответить на волнующие вас вопросы. Задавайте их в комментариях под этим постом. Вы можете записать вопрос на видео и прислать на почту info@sovetnik72.com. В ходе разговора отвечу на максимальное количество вопросов. На те, что мы не успеем обсудить, как и всегда дам поручение заместителям ответить в ближайшее время», – говорится в посте.

Стоит отметить, что за несколько часов пост собрал почти 200 комментариев в инстаграме и около сотни во «ВКонтакте».