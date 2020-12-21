Общественная палата предложила ввести в России продуктовые карточки

Назад, в будущее: в России вслед за регулированием цен на продукты могут вернуться продуктовые карточки. Такое предложение внесла глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина — как сообщает РИА Новости, она обратилась с этой инициативой в правительство страны.

По мысли общественника, продуктовыми карточками и социальным питанием должны быть обеспечены малоимущие, которые сильнее всех страдают от роста цен на базовые продукты при условии снижения и без того небольших зарплат. Оглоблина напомнила о словах президента Владимира Путина, что дефицита продовольствия в стране нет, а также о требовании главы государства разобраться с ростом цен. После этого правительство придумало регулировать максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Напомним, что для европейской части России в итоге цены будут фиксированные (об этом siapress.ru писал ранее), а для прочей территории, к которой к слову, относится и Сургут, будут установлены некие корректирующие коэффициенты: установить фиксированные цены на всей огромной территории страны невозможно, учитывая дороговизну доставки продуктов в регионы.