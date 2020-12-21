«Проведу служебное расследование»: глава депздрава Югры прокомментировал информацию о принудительной ковид-вакцинации врачей

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский призвал не верить фейковым новостям о принудительной вакцинации от ковида медицинских работников и пообещал провести служебное расследование по озвученным фактам.

«Число желающих вакцинироваться гораздо больше поступивших в округ доз вакцины. Проведу служебное расследование по каждому случаю, если врачи, медицинские сестры сообщат мне о недобровольном характере вакцинации. Пишите мне в директ, обязательно отвечу! Считаю, вакцинация - не только самый надежный способ защитить себя от ковида. Вакцинируясь, вы защищаете себя от риска стать источником инфекции для родных, друзей, близких», – написал чиновник на личной странице в инстаграме.

По данным депздрава, в Югре привиты от ковида 1 072 жителя, из них 876 – медицинские работники. В Сургуте вакцину ожидают 200 медицинских работников. «Мы обеспечиваем приоритетную возможность вакцинироваться всем желающим сотрудникам больниц и поликлиник, педагогам, работникам социальных учреждений. Сроки этой вакцинации зависят только от скорости производства вакцины и ее доставки в округ», – подчеркнул Добровольский.

Напомним, что глава депздрава поставил прививку от коронавируса в прямом эфире. «Чувствую себя хорошо, реакции на введение вакцины нет. Жду введения второго компонента вакцины, запланированного на 4 января», – отметил он.