22 декабря Александр Моор выступит с посланием к парламенту и жителям области

Во вторник, 22 декабря, губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с традиционным ежегодным посланием областной думе. Мероприятие состоится в рамках 45 заседания регионального парламента.

На этом же заседании депутаты рассмотрят и ряд других вопросов: отчет об исполнении бюджета области за девять месяцев 2020 года, информацию регионального правительства о реализации закона Тюменской области о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, план работы думы на 2021 год и другие.

Стоит отметить, что ранее Александр Моор выступал с посланием о положении дел в регионе в ноябре. Однако в этом году из-за пандемии планы были скорректированы.