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​Александр Моор сыграл в WORLD OF TANKS с огромным интересом и удовольствием

В турнире Tyumen Cyber Cup 2020 принял участие губернатор Тюменской области

​Александр Моор сыграл в WORLD OF TANKS с огромным интересом и удовольствием
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Губернатор Тюменской области принял участие в турнире Tyumen Cyber Cup 2020. Он сразился в киберспортивном матче по WORLD OF TANKS.

«С огромным интересом и удовольствием сыграл в World of Tanks на кибертурнире Tyumen Cyber Cup 2020. Благодарю партнеров по команде и наших соперников, они не поддавались, все было по-честному. Желаю финалистам успехов! Я воспринимаю киберспорт не как развлечение. Беспилотные технологии становятся реальностью в экономике и военном деле. Что такое компьютерная игра? Это тренажёр. Если человек сегодня освоит цифровой симулятор, завтра он сможет управлять реальной машиной. Киберспорт – это одновременно и военно-прикладной вид спорта, и школа новых кадров для экономики самого ближайшего будущего», – поделился глава региона на личной странице в социальной сети.

В команде с главой региона играли президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и известный тюменский киберспортсмен G1deon. Им противостояла сборная экспертов - автор проекта Сyberia sport, event-менеджер Cyber Arena Вячеслав Сидоренко, генеральный директор eSports Central Arena Андрей Михальченко и ведущий киберспортивных мероприятий Даниил Будыкин. Победу одержала команда экспертов. За танковым сражением в реальном времени наблюдали более 16,5 тысячи болельщиков.

В этом году турнир Tyumen Cyber Cup 2020 проходит онлайн. В нем принимают участие более трех тысяч игроков из Тюменской области, Югры и Ямала.

«Тюменская область входит в первую десятку регионов России, где создаются площадки для проведения официальных соревнований по киберспорту. Региональные власти активно содействует развитию киберспортивных молодежных сообществ. Турнир Tyumen Cyber Cup проходит в Тюмени уже в третий раз», – отметили в пресс-службе губернатора региона.


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20 декабря в 23:19, просмотров: 89, комментариев: 0
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