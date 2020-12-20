Роспотребнадзор: Эпидемия коорнавируса в России может закончиться к весне

Это закончится к весне, обнадеживает россиян Роспотребнадзор: глава ведомства Анна Попова дала прогноз по предполагаемому окончанию эпидемии коронавируса в России.

«Это закончится к весне, — сказала она в интервью Первому каналу, снеявшему фильм «Опасный вирус. Первый год». — Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого».

С оптимизмом в будущее смотрит и президент России Владимир Путин, во время пресс-конференции заявивший, что не планирует вводить локдаун в стране. «Заболеваемость достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она вышла на полку, что называется. Резкого увеличения мы не наблюдаем», — сказал он.

В ряде регионов, однако, все не так оптимистично: напомним, что в ХМАО по-прежнему отмечается серьезный ежедневный прирост заболевших — на уровне 220 человек. Тем не менее, и в Югре о полном закрытии всего и вся не говорят: на недавней пресс-конференции губернатор Наталья Комарова опровергла информацию о новых ограничениях, которые якобы будут введены в регионе. «Очень хотелось бы, чтобы нам не понадобилось новых ограничений, а наступило время, когда мы смогли бы отказаться от части из них», — прокомментировала она.