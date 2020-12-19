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​Вы к готовы к настоящей зиме? В воскресенье Югру заметет

В ХМАО ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду

​Вы к готовы к настоящей зиме? В воскресенье Югру заметет
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 20 декабря, в Югре ожидается неблагоприятная погода. Местами ветер усилится до 20 метров в секунду. По шкала Боофорта это еще не шторм, но уже близко. Идти против такого ветра точно не просто.

«В течение суток 20 декабря в Югре ожидается ветреная погода: ночью в северо-западных районах порывы ветра 15 – 17 метров в секунду, днем по западной половине местами до 15 – 20 метров в секунду, при усиление ветра метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости», – говорится в сообщении Ханты-Мансийского ЦГМС.

Не забывайте, что в такую погоду на дорогах опасно. Госавтоинспекторы рекомендуют быть внимательнее и водителям, и пешеходам.

Температура воздуха ночью -18,-23 ºС, днем по западной половине округа -9,-14 ºС, по восточной -16,-21 ºС, в Нижневартовском районе до -26 ºС.

Напомним, что сегодня югорчан порадовали «три солнца» – гало сфотографировали в Сургуте, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.


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Сегодня в 17:58, просмотров: 327, комментариев: 0
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