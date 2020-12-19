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​Наталья Комарова работает в Сургуте

Губернатор Югры вручила государственные награды работникам «Сургутнефтегаза»

​Наталья Комарова работает в Сургуте
Фото: admhmao.ru

В Сургутнефтегазе 19 декабря состоялась церемония награждения лучших работников. Почетные государственные и окружные награды сотрудники компании получили из рук губернатора Югры Натальи Комаровой.

За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден водитель автомобиля треста «Сургут-нефтедорстройремонт» Николай Матвеев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Также сотрудникам различных подразделений были присвоены звания «Заслуженный геолог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Заслуженный работник транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Заслуженный эколог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 12 человек удостоены почетных грамот, трое – благодарностей.

Ранее глава региона сообщила в социальных сетях, что сегодняшний рабочий день проведет в Сургуте и Сургутском районе.


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Сегодня в 17:09, просмотров: 309, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 19:07
Ну хоть где то

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