Губернатор Югры вручила государственные награды работникам «Сургутнефтегаза»

В Сургутнефтегазе 19 декабря состоялась церемония награждения лучших работников. Почетные государственные и окружные награды сотрудники компании получили из рук губернатора Югры Натальи Комаровой.

За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден водитель автомобиля треста «Сургут-нефтедорстройремонт» Николай Матвеев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Также сотрудникам различных подразделений были присвоены звания «Заслуженный геолог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Заслуженный работник транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Заслуженный эколог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 12 человек удостоены почетных грамот, трое – благодарностей.

Ранее глава региона сообщила в социальных сетях, что сегодняшний рабочий день проведет в Сургуте и Сургутском районе.