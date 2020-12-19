16+
Логотип Сиапресс
USD  73,3155   EUR  89,8262  

Новости

Больше новостей
Какой вопрос Путину вам кажется более интересным?
Комментировать
0
Как вы оцениваете идею сдерживания цен на продукты правительством РФ?
Комментировать
3
Ваше отношение к работе Владимира Путина в 2020 году...
Комментировать
0
Ваше отношение к работе Натальи Комаровой в 2020 году...
Комментировать
0
Ваше отношение к работе Вадима Шувалова в 2020 году...
Комментировать
0
Больше опросов

​В модуле «Звезда» на МКС ищут место утечки воздуха

Космонавт Сергей Рыжиков назвал возможное место утечки воздуха на МКС

​В модуле «Звезда» на МКС ищут место утечки воздуха
Фото: vk.com/roscosmos

На Международной космической станции ищут новое место утечки воздуха. Командир экипажа Сергей Рыжиков сообщил, что воздух уходит через переходную камеру модуля «Звезда», передает ТАСС.

Специалист Центра управления полетов (ЦУП) сообщил агентству, что сейчас теряются резервные запасы по газу: «Мы будем вынуждены в ближайшее время эту проблему решить. При этом, если закрыть переходную камеру, есть риск потерять результаты работы, которую уже провели российские космонавты.

Ранее сообщалось, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину длиной 4,5 см.

При этом опасность утечки воздуха оценивается по разному. «Интерфакс» сообщает, что специалист ЦУП во время переговоров с экипажем сказал: «Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить». И добавил: «Время истекает». А космонавт Павел Виноградов в беседе с РИА «Новости» назвал происходящее на борту «штатной нормальной работой».

В данный момент на МКС работает экипаж, руководит которым первый югорский космонавт Сергей Рыжиков.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:00, просмотров: 374, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 16:06
У него там же все есть, и икона и кадило, че не хватает?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Уходит эпоха: ТНТ закрывает «Дом-2» 1095
  2. ​В Сургуте раскрыто жесткое убийство молодой девушки, совершенное 19 лет назад 1029
  3. ​Жители Югры смогут летать между городами округа по льготным тарифам 894
  4. ​А вы счастливы? 773
  5. ​Зато красиво: первые морозы Югра отметила гало 713
  6. ​Водителю автобуса, который насмерть задавил 82-летнюю сургутянку, грозит до семи лет тюрьмы 621
  7. ​Сургут стал лидером недельного прироста ковид-больных 579
  8. ​В Югре за семь дней от коронавируса умер 31 человек 551
  9. ​В Тюменской области зафиксирован рост туристического потока 416
  10. ​В модуле «Звезда» на МКС ищут место утечки воздуха 374
  1. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 11291
  2. ​Четвертым претендентом на пост главы Сургута стал скандальный оппонент администрации 7126
  3. ​Вторым кандидатом в главы Сургута стал руководитель одного из интернет-каналов города 6799
  4. «Звон», «Музыкант», «Ночная птица». Чем нам запомнится Андрей Сапунов 6583
  5. ​Жердев, Кириленко, Базаров, Трубецкой… 12 людей, которые могли бы претендовать на место Шувалова 5592
  6. ​Александр Филипенко прервал молчание ради объективной истории Югры 4602
  7. ​Совпадение? У кандидата на пост главы Сургута обнаружились связи с бизнесменами, желающими получить теплосети в концессию 4113
  8. ​Департамент здравоохранения Югры прокомментировал ситуацию с выплатами врачам в сургутской поликлинике №2 4092
  9. «Анну Томазову назначили врио главы в пику команде Шувалова» 3881
  10. ​Восьмым претендентом на пост главы Сургута стал выходец из городской администрации 3492
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 22043
  2. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 18183
  3. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 15579
  4. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 15416
  5. В Нефтеюганске зарезали мужчину из-за мусора 12756
  6. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 12153
  7. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 12123
  8. ​Непонятно это все 12021
  9. ​Ночной пожар в Югре унес жизни нескольких человек 11505
  10. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 11291

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика