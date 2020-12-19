Космонавт Сергей Рыжиков назвал возможное место утечки воздуха на МКС

На Международной космической станции ищут новое место утечки воздуха. Командир экипажа Сергей Рыжиков сообщил, что воздух уходит через переходную камеру модуля «Звезда», передает ТАСС.

Специалист Центра управления полетов (ЦУП) сообщил агентству, что сейчас теряются резервные запасы по газу: «Мы будем вынуждены в ближайшее время эту проблему решить. При этом, если закрыть переходную камеру, есть риск потерять результаты работы, которую уже провели российские космонавты.

Ранее сообщалось, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину длиной 4,5 см.

При этом опасность утечки воздуха оценивается по разному. «Интерфакс» сообщает, что специалист ЦУП во время переговоров с экипажем сказал: «Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить». И добавил: «Время истекает». А космонавт Павел Виноградов в беседе с РИА «Новости» назвал происходящее на борту «штатной нормальной работой».

В данный момент на МКС работает экипаж, руководит которым первый югорский космонавт Сергей Рыжиков.