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​Александр Моор призвал активнее поддерживать предпринимателей

Тюменские власти окажут бизнесу поддержку, не требующую бюджетных расходов

​Александр Моор призвал активнее поддерживать предпринимателей
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области необходимо активнее использовать инструменты поддержки предпринимателей, которые не требуют бюджетных расходов. К этому призвал глава региона Александр Моор на онлайн-заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики.

Во время мероприятия были рассмотрены перспективы дальнейшей работы правительства Тюменской области по обеспечению устойчивого развития региональной экономики.

«Все региональные меры поддержки экономики, планируемые на 2021 год, должны быть обеспечены финансированием строго в рамках принятого областного бюджета. Кроме того, в сегодняшней экономической ситуации необходимо гораздо активнее использовать инструменты поддержки предпринимательства, не требующие бюджетных расходов», – цитирует Александра Моора пресс-служба губернатора.


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Сегодня в 13:00, просмотров: 105, комментариев: 0
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