Туристическая привлекательность Тюменской области выросла, несмотря на пандемию

В сентябре 2020 года в Тюменской области вопреки пандемии коронавируса зафиксирован рост туристического потока. Регион вышел на показатели прошлого года. Об этом на онлайн-заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Он отметил, что рост показателя стал результатом действия дополнительных мер, принимаемых в регионе для развития туризма. Так, в 2020 году мероприятия по продвижению тюменских туристических объектов и маршрутов проходили в регионах Уральского федерального округе, а также в Казани, Санкт-Петербурге и Москве.

Одним из самых заметных мероприятий стало открытие первого в России термального сезона, который состоялся в Тюменской области в начале ноября. На церемонии присутствовали глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор.