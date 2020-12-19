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​Сургут стал лидером недельного прироста ковид-больных

В Югре зарегистрировано 230 новых случаев коронавирусной инфекции

​Сургут стал лидером недельного прироста ковид-больных
Фото: vk.com/public187397530

К 19 декабря в Югре зарегистрировано 38 616 случаев новой коронавирусной инфекции. Суточный прирост составил 230 новых случаев. Новые заболевшие появились в 22 муниципалитетах. Лидером по приросту остаются Сургут (+35), Нижневартовск (+29) и Ханты-Мансийск (+21).

«На момент выявления у 160 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 62 зафиксирована пневмония, у восьми человек – бессимптомно», – сообщает оперативный штаб округа.

Сегодня состояние 148 пациентов тяжелое, 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Количество летальных случаев достигло 495.

Стоит отметить, что на этой неделе суточный прирост оставался в пределах 230 случаев. Наименьшее количество заболевших зарегистрировано 15 декабря – 224 человека. Сургут оставался лидером по приросту заболевших каждый день. За семь дней (с 12 по 19 декабря) в городе выявлено 263 новых заразившихся.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 269, комментариев: 0
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