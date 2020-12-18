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​Уходит эпоха: ТНТ закрывает «Дом-2»

ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2», выходившее в эфир с 2004 года

​Уходит эпоха: ТНТ закрывает «Дом-2»
Фото: dom2.ru

Телеканал ТНТ объявил о закрытии самого продолжительного реалити-шоу «Дом-2». Информация опубликована на официальном сайте проекта.

«В этом году на канале ТНТ выйдет последний выпуск телепроекта ДОМ-2. Самое продолжительное реалити-шоу о том, как построить любовь, завершается. Пишем этот текст и сами не верим…Уходит целая эпоха, исторический проект российского телевидения», – говорится в сообщении.

За 16 лет существования в проекте приняли участие несколько тысяч участников со всего мира, которые сыграли более 24 свадеб и родили 14 детей.

Директор ТНТ Роман Петренко объяснил закрытие проекта необходимостью сохранить конкурентоспособность канала: «Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, ТНТ необходимо ещё больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда канала: сериалы и юмор. Всё остальное должно уйти. Мы с сожалением и ностальгией провожаем ДОМ-2. Последний, двухчасовой, выпуск шоу выйдет перед Новым годом — 30 декабря в 22:00. Мы безмерно благодарны всем участникам шоу, которые учили страну любить на собственных ошибках. Мы благодарны команде телепроекта — продюсерам, ведущим, которые много лет участвовали в уникальном эксперименте, показывая реальную жизнь обычных девушек и парней. Слот телепроекта ДОМ-2 в 23:00 заменит линейка из 5 программ в жанре стендап».

Впрочем, ряд СМИ сообщают, что информация о закрытии проекта может стать частью пиар-кампании перед его перезапуском. Во всяком случае, бывшая участница шоу Виктория Боня заявила интернет-изданию «Подъём»: «Я разговаривала пару дней назад с руководством «Дома-2», и мы договорились, что в феврале я собираюсь к ним на проект, я просто не могу сказать, в качестве кого. Поэтому я думаю, что его точно не закрывают, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Насчёт перезапуска не знаю, но то, что мы обсуждали мой визит, моё появление там, это точно. Поэтому я думаю, что это, может, частично слухи».


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Сегодня в 22:18, просмотров: 171, комментариев: 0
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