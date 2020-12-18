Выплаты на детей до 8 лет к новогодним праздникам пообещал Владимир Путин

Новогодним подарком от государства для семей с детьми станут выплаты в размере 5 тысяч рублей. Соответствующий указ уже подписан. Об этом Владимир Путин сообщил в финале ежегодной пресс-конференции, которая прошла 17 декабря и длилась почти 4,5 часа.

Кому положена выплата?

Деньги дадут на каждого ребенка, не достигшего 8-летнего возраста: рожденные в период с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. Если до 1 апреля 2021 года ребенку исполнится 8 лет, на него родители тоже получат деньги. Всего в стране новогодний презент от государства достанется 16 миллионам детей.

Как получить выплату?

Единовременная выплата будет начислена автоматически на основании ранее поданных заявлений на выплаты на детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 16 лет. Кто не получал по каким-либо причинам деньги от государства, нужно обратиться в ПФР или заполнить форму на портале Госуслуг до 1 апреля 2021 года.

Когда придут деньги?

Точную дату поступления средств на счета граждан президент пока не назвал. Однако известно, что выплаты осуществят до 31 декабря 2020 года.

За первые два часа после объявления о новой выплате на портал Госуслуг поступило более 100 тысяч заявлений на детей, которые родились после 1 июля 2020 года.