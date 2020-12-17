Государственные закупки в Тюменской области проходят прозрачно

Тюменская область в очередной раз получила наивысший уровень прозрачности закупок «Гарантированная прозрачность». Церемония подведения итогов проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2020» состоялась в формате онлайн-конференции с участием Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

«Добиться высоких результатов позволила целенаправленная, слаженная работа управления государственных закупок Тюменской области и государственных заказчиков региона, направленная на централизацию закупок, проведение совместных торгов, повышение качества системы управления общественными финансами в сфере закупок, максимальную автоматизацию всех этапов и способов организации закупок. Государственные закупки Тюменской области признаны быть максимально открытыми, прозрачными, доступными и экономически эффективными», – отметили в пресс-службе регионального Управления государственных закупок.