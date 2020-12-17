Тюменские дети начали получать подарки от главы региона

В Тюменской области началось вручение новогодних подарков детям от губернатора Александра Моора.

«Около 27 тысяч новогодних подарков от губернатора в этом году передадут тюменским детям, относящимся к льготным категориям. Сладкие наборы производства тюменской кондитерской фабрики «Квартет» с добрыми пожеланиями будут вручены детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в замещающих семьях, в возрасте от 2 до 18 лет; детям-инвалидам в возрасте от 2 до 18 лет; семейный подарок вручается малоимущим многодетным семьям, воспитывающим детей в возрасте от 2 до 18 лет», – рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона.

Отмечается также, что семьям никуда обращаться не нужно. Если ребенок посещает образовательное учреждение, подарок передадут через эти организации. Семьи, чьи дети не посещают образовательные учреждения, обеспечиваются новогодними подарками через учреждения социального обслуживания по месту жительства.