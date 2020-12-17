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​В Тюмени завершено устройство фундамента школы в районе сквера «Комсомольский»

Школу у сквера «Комсомольский» в Тюмени достроят в 2022 году

​В Тюмени завершено устройство фундамента школы в районе сквера «Комсомольский»
Фото: admtyumen.ru

У сквера «Комсомольский» в Тюмени продолжается строительство школы на 1 101 учебное место. Уже завершено устройство фундамента, рабочие приступил к кирпичной кладке коробки здания. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на второй квартал 2022 года, сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

«Новая школа будет в пять раз больше. Еее площадь — более 18 тысяч квадратных метров. Здание новой школы будет состоять из трех блоков, сообщающихся между собой на уровне всех этажей. Первый блок предназначен для учащихся старших классов, во втором блоке будут располагаться административные и вспомогательные помещения, спортивный зал, актовый зал, библиотека. Третий блок предусмотрен для обучающихся младших и средних классов. Наполняемость учебных классов – 25 человек, кабинетов информатики – 12 человек, лингафонных кабинетов 12-25 человек, трудового обучения – 12 человек. На территории школы запроектирована физкультурно-спортивная зона, с размещением универсальной площадки для игр, спортивного комплекса ГТО для I - III и IV - V ступеней, беговой дорожки, ямы для прыжков в длину», – рассказали в управлении.

Новое здание возводится на месте старой школы, построенной в 1959 году, снос которой состоялся весной.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 55, комментариев: 0
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