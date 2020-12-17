В Тюменской области люди старше 50 лет осваивают новые профессии бесплатно

В Тюменской области за 2019-2020 годы более 1300 жителей в возрасте 50 лет и старше, а также лица предпенсионного возраста прошли обучение или повысили квалификацию. Мероприятия по профессиональному обучению граждан старшего возраста реализуются в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Бесплатно повысить свою квалификацию, пройти переподготовку или получить новую профессию смогли не только граждане, находящиеся в поиске работы, но и работающие граждане, желающие приобрести набор новых компетенций и знаний, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности в современных условиях. Наиболее часто выбирались направления обучения: кадровое делопроизводство и управление персоналом, бухгалтерский учет и налогообложение, педагогика, социальная работа. Самые активные студенты 50+ предпочли креативные направления обучения — графический дизайн, интернет-маркетинг, маркетолог-аналитик, спортивный судья, организация волонтерской деятельности, организация ресторанного бизнеса», – рассказали в пресс-службе регионального департамента труда и занятости населения.

Получить консультацию по проекту можно в центрах занятости населения по месту проживания.