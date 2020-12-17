В России рассчитали «IQ городов»

Тюмень заняла второе место рейтинга по индексу IQ городов, разработанного Минстроем России в рамках исполнения ведомственного проекта «Умный город», который реализуется в рамках двух национальных проектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

«Индекс «IQ городов» рассчитывают по 10 субиндексам (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, системы общественной безопасности, системы экологической безопасности, туризм и сервис, системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи), по 47 показателям. Принятая методика расчета индекса «IQ городов» предполагает деление городов на четыре группы по численности населения. Напомним, что по итогам 2018 года Тюмень также была в тройке лидеров среди крупных городов, однако заняла третье место», – рассказали в пресс-службе регионального департамента информатизации.

Отметим, что в Тюменской области реализация национальной программы «Цифровая экономика» ведется региональным департаментом информатизации.