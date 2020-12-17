У тюменских охотников появится личный кабинет на региональном портале услуг

На портале услуг Тюменской области создан личный кабинет охотника. Это упростит процедуры получения государственных услуг, потому что вся информация собрана в одном месте.

Личный кабинет будет доступен тем охотникам, которые внесли свои данные об охотничьем билете в личном кабинете портала услуг Тюменской области.

«В случае успешного поиска информации об охотнике в электронном охотхозяйственном реестре гражданину будет доступна интерактивная информация о его заявках на распределение разрешений, о выданных разрешениях, о штрафах, ограничениях, информационные блоки, ссылки на государственные услуги в сфере охоты, основные новости. Кроме этого, у гражданина будут отображаться сроки действия разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Благодаря современным интеграционным механизмам информация у охотников в личном кабинете будет актуальна в режиме реального времени. При проработке технического задания на реализацию были учтены в том числе мнения охотников», – рассказали в пресс-службе регионального департамента информатизации.

Кроме того, сервис позволит в режиме реального времени видеть всю необходимую информацию, что исключает необходимость в запросе информации у сотрудников Госохотдепартамента.

Улучшение качества взаимодействия граждан с государственными органами и бюджетными учреждениями в цифровом виде, в том числе оказание госуслуг в электронном виде, входит в число задач регионального проекта «Цифровое государственное управление».