Владимир Путин ответил на вопрос о планах по выдвижению своей кандидатуры на новый президентский срок

Вопрос в адрес президента РФ Владимира Путина о его планах по отношению к выборам в 2024 году задали во время ежегодной онлайн-конференции. Принятые поправки к Конституции дают право действующему главе государства вновь переизбраться.

«С легкой руки Валентины Терешковой в Конституции появилась статья, которая приводит к обнулению ваших президентских сроков. То есть вы можете приступить в 2024 году снова? Готовы ли вы это сделать или вы не хотели бы стать «хромой уткой», по крайней мере, раньше времени. О чем вы думали, когда так активно солидаризировались с этой идеей. В глазах многих людей, в том числе и в моих, это было довольно жестоко по отношению к Конституции. Я хочу спросить: оно того стоило?», – спрашивает газета «Коммерсантъ».

На столь провокационный вопрос Владимир Путин ответил, что для себя он пока не принял окончательного решения, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах: «У меня есть одно универсальное правило: пойдет то, что мы делаем, на благо страны или нет? Если пойдет, то оно того стоило, а если нет, то не стоит делать. Формально разрешение есть от народа. Делать или не делать – посмотрю».