Президенту РФ Владимиру Путину во время пресс-конференции задали вопрос об отравлении Алексей Навального

Во время ежегодной пресс-конференции президента страны Владимира Путина журналист Александр Юнашев (Лайф) задал вопрос об отравлении лидера российской оппозиции: «Почему до сих пор не возбуждено дело по факту отравления Алексея Навального?».

На этот вопрос последовал ответ: «…этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. А если и это правильно, то тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? (смеется)».

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит 17 декабря 2020 года. На данный момент прямая трансляция общения президента с журналистами продолжается.