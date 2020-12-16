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​В Ушаково построили школу за год

В тюменской деревне открылась новая школа

​В Ушаково построили школу за год
Фото: admtyumen.ru

В микрорайоне Молодежный деревни Ушаково (Тюменский район) за год построили школу. Сейчас готовятся все необходимые документы для ввода учебного заведения в эксплуатацию.

«Школа в Молодежном — долгожданный объект для всех жителей поселка. Раньше детям из нового поселка приходилось ездить за несколько километров в старую школу в село Перевалово. В 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» построено шесть школ, в 2021 году запланирован ввод еще шесть школ в Тюменской области. В проектировании находится еще 29 объектов образования», – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Школа построена по зарекомендовавшему себя проекту. Такая же открылась в микрорайоне Казарово (Тюмень) и строится в селе Уват (Уватский район). В здании общей площадью более восьми тысяч «квадратов» разместятся учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников, все необходимые кабинеты для учебных занятий, а также для спортивных, творческих и внешкольных мероприятий. Главный вход в здание школы оборудован пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам.


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16 декабря в 17:38, просмотров: 370, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 01:08
“Школу построили по зарекомендовавшему себя проекту...». А вот с этого места поподробнее. Какова цена? Коль уж такие школы строят в самой Тюмени, так может Моор проекты перешлет для Сургута и района подойдет. Без излишеств, но достойно.

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