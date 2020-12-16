В тюменской деревне открылась новая школа

В микрорайоне Молодежный деревни Ушаково (Тюменский район) за год построили школу. Сейчас готовятся все необходимые документы для ввода учебного заведения в эксплуатацию.

«Школа в Молодежном — долгожданный объект для всех жителей поселка. Раньше детям из нового поселка приходилось ездить за несколько километров в старую школу в село Перевалово. В 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» построено шесть школ, в 2021 году запланирован ввод еще шесть школ в Тюменской области. В проектировании находится еще 29 объектов образования», – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Школа построена по зарекомендовавшему себя проекту. Такая же открылась в микрорайоне Казарово (Тюмень) и строится в селе Уват (Уватский район). В здании общей площадью более восьми тысяч «квадратов» разместятся учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников, все необходимые кабинеты для учебных занятий, а также для спортивных, творческих и внешкольных мероприятий. Главный вход в здание школы оборудован пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам.