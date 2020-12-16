Тюменцы реже попадают в аварии с пострадавшими

В Тюменской области зафиксировано снижение на 14,7 процента дорожно-транспортных происшествий, на 10 процентов меньше стало пострадавших участников дорожного движения. Но рост числа погибших в ДТП составил на 8,3 процента. Статистику озвучил начальник областного УГИБДД Александр Селюнин на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Мероприятие в формате онлайн провел вице-губернатор Сергей Сарычев, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Главными темами обсуждения стали ход реализации в 2020 году государственной программы Тюменской области «Повышение безопасности дорожного движения» и содержание дорог в зимний период. В частности, было отмечено, что сегодня в регионе подготовлено все необходимое для содержания трасс зимой.

Подводя итоги заседания Сергей Сарычев отметил необходимость усиления межведомственное взаимодействия в целях повышения дорожной безопасности как в населенных пунктах, так и на региональных, федеральных трассах.