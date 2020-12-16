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​Александр Моор высоко оценил результаты работы молодежных сообществ региона

Всероссийский семинар-совещание стартовал в Тюмени

​Александр Моор высоко оценил результаты работы молодежных сообществ региона
Фото: admtyumen.ru

В среду, 16 декабря, в Тюмени состоялось открытие Всероссийского семинара-совещания по молодежной политике. К участникам мероприятия обратились руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба главы региона.

Александр Моор отметил значимость деятельности работы молодежных сообществ региона особенно в период борьбы с коронавирусом. Он назвал из надежными союзниками, так как они первыми перешли в онлайн и запустили образовательные, творческие проекты, активно включились в работу волонтерского движения #Мывместе. Действующие региональные центры поддержки этого движения вошли в число лидеров по всем направлениям добровольчества в рейтинге Ассоциации волонтёрских центров.

В свою очередь, региональные власти оказывают молодым тюменцам поддержку. Они получили более 10 миллионов рублей на региональных грантовых конкурсах и более 29 миллионов по грантам Росмолодежи.

Всероссийский семинар-совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации проходит с 16 по 18 декабря. Активисты обсудят итоги работы за год, результаты проведения «Года памяти и славы», приоритеты государственной молодежной политики, расширение международного и межрегионального молодежного сотрудничества и ознакомятся с лучшими практиками Тюменской области в сфере молодежной политики.


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16 декабря в 19:20, просмотров: 352, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 01:55
Не надо забывать, что Тюменская область была ещё несколько десятков лет назад «Меккой» для молодёжи всех республик многонационального советского государства и студенческого движения всей страны по проведению третьего трудового семестра. Сейчас это все как-то подзатихло. И стало как бы понемногу забываться. Но эта сегодняшняя Всероссийская площадка молодежного движения России в Тюмени навеяла воспоминания о былой славе и подвиге советской молодёжи в освоении нефтегазового комплекса Западной Сибири. Об этом надо помнить и надо говорить из каждого утюга. Прав Александр Васильевич Филиппенко, что поднял тему истории Югры и страны. Можно сказать о том поколении коротко.
»Да! Они это сделали! ».
Коротко об основных адресах трудовых свершений молодёжи в Тюменской области:
Освоение нефтяных месторождений Сургутского района, освоение Самотлорского месторождения нефти, строительство железнодорожных магистралей: Тюмень -Сургут, Сургут- Уренгой, Сургут-Нижневартовск, Сургутский ГРЭС- 1 и ГРЭС-2, строительство нефтепроводов: Шаим-Тюмень, Устье-Балык-Омск, Самотлор-Уфа-Альметьевск, Холмогоры-Клин, Сургут-Полоцк, магистальных газопроводов Игрим-Серов, Уренгой- Сургут-Челябинск, Уренгой -Помары-Ужгород, Ямал-Центр, освоение месторождения Медвежье и Уренгойского газоконденсатного месторождения, строительство городов Сургут, Урай, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нефтеюганск, Надым. Это не ещё все, но можно сказать, что молодому поколению был присущ энтузиазм и романтика и доверие в больших делах. «Как молоды мы были! Как молоды мы были! Как искренне любили! Как верили в себя!». «Верили в себя» - такой тренд, который помог молодому поколению 20 века преобразовать Тюменскую область во вторую экономику сегодняшней РФ. Об этом нужно помнить.

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