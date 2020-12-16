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​Идите в зад: «Аэрофлот» пересадит пассажиров без масок на специальные места

«Аэрофлот» выделит ковид-диссидентам места у туалета

​Идите в зад: «Аэрофлот» пересадит пассажиров без масок на специальные места
Фото: pixabay.com

Авиакомпания «Аэрофлот» выделит отдельные места для пассажиров, которые отказываются лететь в маске. Об этом накануне сообщили ряд федеральных СМИ со ссылкой на пресс-секретаря перевозчика Юлию Спивакову.

«Аэрофлот заявил об усилении контроля соблюдения масочного режима... Поэтому для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места <...> Это общемировая практика, и, конечно, вынужденная мера», – приводит слова представителя компании «Интерфакс».

«Сиб.фм» со ссылкой на «Аэрофлоте» уточняет, что безмасочников из экономкласса и бизнес-класса будут размещать на двух последних рядах по правому борту.

Ряд экспертов усомнились в правомерности и действенности таких мер. «Физически схватить человека и тащить его волоком, пересаживать его на эти места выделенные, конечно же, никто не может и никто не в состоянии это сделать. Плюс здесь сомнительное на самом деле решение, потому что, пока человек идет по салону, он будет обкашливать всех остальных пассажиров. Во-вторых, он там будет сидеть в хвосте у туалета и обкашливать тех, кто в туалет идет. То есть это очень непонятное решение, честно говоря, для меня», – высказал свое мнение в беседе с корреспондентом Business FM авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.

Ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов добавил, что по закону экипаж корабля должен в аэропорту передать пассажира в органы полиции, которые и его и привлекут к ответственности при наличии оснований: «Если другие пассажиры после этого случая заболели, потенциально они имеют право предъявлять требования данному гражданину. Это все, что в рамках закона. А иных мер воздействия на сегодняшний день нет».

Стоит отметить, что на официальном сайте авиакомпании размещено только сообщение о том, что контроль за соблюдением масочного режима на борту усиливается.

«Авиакомпания придерживается жёсткой позиции в отношении нарушителей. Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полёту. Авиакомпания напоминает, что пассажиры обязаны использовать защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полёта. Снимать маску в течение полёта можно только для её замены и во время приёма пищи. Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, в соответствии с требованием действующего законодательства не могут быть допущены к полёту», – говорится в пресс-релизе.


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Сегодня в 10:13, просмотров: 337, комментариев: 0
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