Правительство РФ: Регулировка цен на сахар и подсолнечное масло возможна только на территории до Урала

Фиксировать и регулировать цены на подсолнечное масло и сахар возможно только на европейской территории России — до Уральских гор, заявил накануне замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, максимум, что можно сделать в остальной части страны — это установить некие поправочные коэффициенты. Причина проста: страна слишком большая, территория огромная, при фиксированных ценах логистика будет для продавцов невыгодна. «Достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое», — сказал чиновник в интервью телеканалу «Россия-24».

Что это будут за коэффициенты и каким образом они будут рассчитываться, Евтухов не уточнил.

Напомним, что тема регулирования цен на продукты внезапно поднялась после того, как глава государства Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин вдруг обратили внимание на рост цен на продукты. Оба обратились к правительству с укорами, что оно прозевало рост цен; ритейлеров к тому же призвали не наживаться на людях в условиях снижения уровня жизни. В итоге решили установить максимальные цены на подсолнечное масло и сахар, которые, как теперь выясняется, будет действовать только на части территории страны. Так, в розницу масло должно будет стоить максимум 110 рублей за литр, сахар — 45 рублей за килограмм.