Специалисты Всемирной организации здравоохранения будут изучать коронавирус в Китае

Группа экспертов Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения отправятся в Китай — знакомиться с коронавирусом лично. Как передает Associated Press, цель специалистов — собрать данные о «короне» в месте, где она, собственно, и появилась. Эта информация должна помочь подготовиться к возможным новым вспышкам пандемии.

По словам члена группы — биолога Фабиана Лендертца, уже начались переговоры с китайскими учеными, также изучающими вирус. Главный вопрос — циркулировал ли он до обнаружения нулевого пациента: напомним, что первый зараженный выявлен в китайском Ухане. Туда экспедиция и отправится в первую очередь: старт намечен уже на январь 2021 года.

Пандемия тем временем продолжается: прирост новых заболевших исчисляется сотнями тысяч. Так, только за вторник было выявлено более 600 тысяч новых случаев коронавируса.

В Югре за этот же день диагноз COVID-19 поставили 224 пациентам.