Тюменские власти оценили безопасность региона перед новогодними праздниками

Во вторник, 15 декабря, в правительстве Тюменской области состоялось заседание региональной антитеррористической комиссии и областного оперативного штаба. Основной темой обсуждения стали вопросы обеспечения безопасности населения в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В преддверии праздников проводится проверка всех стратегических объектов. Правоохранительные органы и силовые структуры готовятся нести службу в усиленном режиме. Особое внимание будет уделено местам, где установлены новогодние елки. За общественными местами усилят видеонаблюдение. Кроме того, в праздничные дни на федеральных автодорогах будут работать дополнительные силы ГИБДД.

Готовы к безопасному прохождению новогодних каникул силы МВД, Росгвардии, МЧС и ФСБ.

«Необходимо сконцентрировать внимание на выявлении и предупреждении любых потенциальных угроз безопасности людей», – подчеркнул губернатор Александр Моор и поручил руководителям ведомств провести весь необходимый комплекс предупредительно-профилактических мероприятий и обеспечить надежный контроль и безопасность.