70 километров дорог Тюменского района стали идеальными

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тюменском районе отремонтировали 70 километров трасс.

«В 57 населенных пунктах было отремонтировано 163 объекта общей протяженностью обновленных дорог более 70,71 километра. Это 163 улицы в 20 муниципальных образованиях», – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Всего в регионе за год проведены работы на 209 объектах общей протяженностью 189,88 километра.

«Особое внимание тюменские власти начали уделять качеству дорожного покрытия в сельской местности. Так, в течение сезона в Московском муниципальном округе, на территории которого находятся поселки Московский и Утешевский, село Гусево, деревни Дербыши, Дударева, Ожогина, Падерина, Патрушева и Посохова, дорожный ремонт прошел на 24 объектах (более 16 км дорог), из них три улицы покрыли щебенкой, остальные — асфальтом», – рассказали в управлении.

Также отремонтировали почти 16,5 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения — 22 улицы в Винзилинском, Каменском, Мальковском, Московском, Переваловском и Успенском муниципальных округах. Завершены работы по строительству тротуаров в Московском (2,5 км) и Червишевском (более 13 км) муниципальных образованиях.