В Тюменской области снижается подростковая преступность

На базе регионального центра «Семья» состоялась стажировочная площадка Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие было посвящено профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Участие в нем приняли специалисты Тюменской области, Забайкальского края, ЯНАО, Омской области, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Начальник отдела по работе с семьей и детьми и профилактике семейного неблагополучия департамента социального развития Тюменской области Анастасия Захарова отметила, что в решении проблем семейного неблагополучия и профилактики преступлений важную роль занимает командный подход: «Круг проблем широкий, и они касаются не только ребенка, но и родителя. Семейная реабилитация и работа с детско-родительскими отношениями лежат в основе решения задач. За последние 5 лет преступность среди подростков в Тюменской области значительно снизилась, влияние на это оказало в том числе создание службы инспекторов по охране детства на базе центра «Семья». С их поддержкой дети учатся решать конфликты, укреплять взаимоотношения с родителями и сверстниками. В настоящий момент инспекторы осуществляют свою деятельность в 20 общеобразовательных учреждениях области, охватывая не только учащихся, но и их родителей».

Стоит отметить, что в 2020 году центр «Семья» определен профессиональной стажировочной площадкой фонда по направлению «Предоставление комплекса социальных услуг детям, находящимся в конфликте с законом». А с Фондом поддержки детей Тюменская область взаимодействует с 2010 года.