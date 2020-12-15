Очередной кандидат в главы Сургута — сургутянин Дмитрий Мартышин

Фрилансер из Сургута Дмитрий Мартышин третьим подал документы в приемную комиссию по отбору кандидатов на пост главы города. 30-летний кандидат настроен на политическую борьбу за благополучие сургутян. Это нехарактерная деятельность для Мартышина, который предоставляет услуги по ремонту, изготовлению и сборке мебели и т.п.

Пока что ему придется соперничать с сургутянами Андреем Инкиным и Александром Побережным — все трое до вчерашнего дня в политической деятельности замечены не были.