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​В Тюменской области продолжается строительство сельских школ

В Вагайском районе построили новую школу

​В Тюменской области продолжается строительство сельских школ
Фото: admtyumen.ru

В селе Касьяново Вагайского района достроили школу. Она станет еще одним объектом масштабной региональной программы по замене ветхих деревянных школ в Тюменской области, сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона.

«Всего в регионе должны заменить 32 таких школы. Часть из них будет выполнена в капитальном исполнении, часть в модульном. Некоторые школы находятся в труднодоступных территориях региона. В Вагайском районе в 2020 году строилось три школы. Строительство еще двух – в селе Курья и деревне Индери – продолжается», – отметили в ведомстве.

Школа в Касьяново района рассчитана на 26 учащихся с дошкольным отделением на 15 человек и фельдшерско-акушерским пунктом. Модульное здание площадью 600 квадратных метра вмещает учебные кабинеты, буфетную с обеденным залом на 20 посадочных мест, универсальный физкультурный зал и фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас готовятся все необходимые документы для ввода школы в эксплуатацию.

Отмечается также, что в 2020 году в Тюменской области будет построено шесть школ, в том числе и в рамках нацпроекта «Образование». До конца года ожидается ввод еще одной школы в Тюменском районе.


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Сегодня в 19:24, просмотров: 263, комментариев: 0
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