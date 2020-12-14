Эксперты Russian Event Awards оценили туристическую привлекательность Ялуторовска

Подведены итоги IX национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020. В финал вышли 200 проектов из 52 регионов России, Молдовы и Объединенных Арабских Эмиратов. В число лучших туристических мест включен Ялуторовск.

«Эксперт премии, директор Международной туристской выставки Intourmarket Ольга Хоточкина особо отметила перспективы развития Ялуторовска и вручила делегации города сертификат, дающий право на участие в выставке «Интурмаркет-2021», которая пройдет в Москве 1-3 апреля 2021 года. Такую возможность получили всего 10 городов — участников премии», – рассказали в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Команда Ялуторовска представила четыре проекта. В номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия» первое место занял «Ялуторовский острог». Проект «Календарь культурных событий города Ялуторовска "Малый город больших людей"» стал победителем в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий». Проект «Ялуторовская Масленица. Региональный народный праздник» вошел в тройку в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население до 100 000)». Также третьем место занял проект «Народное гуляние "Капуста-барыня"» в номинации Лучшее событие в области гастрономического туризма».