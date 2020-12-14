Глобальный сбой в работе Google и YouTube произошел сегодня

Доступа к YouTube и к сервисам Google лишились пользователи по всему миру: при попытках к ним обратиться система выдает сообщение о временной недоступности аккаунтов пользователей.

Ошибку выдает не только обращение к YouTube, но и попытки работать с Google Docs, Google Disk, Gmail и с прочими сервисами интернет-гиганта.

По данным сайта Donwdetector, который отслеживает срывы в работе интернет-проектов, наиболее часто на недоступность Google жалуются европейцы. По какой причине произошел сбой, пока неизвестно.

«Этот день наступил: что случилось с гуглом, мы не можем узнать в гугле», — иронизируют интернет-пользователи, с трудом вспоминающие названия иных поисковых систем.