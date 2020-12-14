В Тюменской области в следующем году всех детей до трех лет обеспечат местами в детсадах

В понедельник, 14 декабря, состоялось онлайн-заседание президиума правительства Тюменской области, основной темой обсуждения которого стали проекты региональных госпрограмм в сферах образования, социальной политики, культуры, недропользования и охраны окружающей среды, физкультуры и спорта на 2021-2023 годы.

В рамках реализации проектов в регионе будет обеспечена доступность мест в детских садах, вырастут расходы на социальные пособия, будут созданы новые особо охраняемые природные территории.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул: «Планомерная и полная реализация региональных госпрограмм в таких значимых для людей сферах, как образование, социальная поддержка, культура, экология, физкультура и спорт – приоритетное направление работы региональных органов власти. Все госпрограммы направлены, в первую очередь, на улучшение жизни наших земляков».

В пресс-службе главы региона рассказали об основных показателях, которые планируется достичь:

- В 2021 году все дети в возрасте до 3 лет будут обеспечены местами в детских садах. Количество новых мест в средних школах региона к 2024 году нарастающим итогом с 2019 года превысит 25 тысяч.

- В рамках региональной госпрограммы «Социальная политика» в 2021-2023 годах гарантируется стопроцентный охват мерами социальной поддержки имеющих на нее право жителей региона. Общий объем финансирования программы на 2021 год – свыше 19,6 млрд рублей, из них 5,1 млрд рублей – средства федерального бюджета.

- Расходы областного бюджета на выплату социальных пособий возросли с 6,2 млрд рублей в 2019 году до более чем 11 млрд рублей в 2021 году.

- На 2021 год запланирована разработка проектной документации для строительства в Тюмени многофункционального центра для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- В 2021 году поддержку получат 80 культурных проектов, которые реализуют социально-ориентированные некоммерческие организации.

- Первый крупный проект по рекультивации свалки твердых бытовых отходов рядом с деревней Посохово Тюменского района планируется завершить в 2021 году в рамках региональной госпрограммы «Недропользование и охрана окружающей среды».

- До конца 2025 года в регионе создадут ещё 24 новые особо охраняемые природные территории. Четыре из них будут созданы уже в 2021 году. В настоящее время в Тюменской области насчитывается 99 особо охраняемых природных территорий регионального значения.

- 84 процента объёма финансирования соответствующей региональной госпрограммы на 2021 год будут направлены на создание жителям региона благоприятных условий для систематических занятий физкультурой и спортом.